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Тран Торстейн одержал первую победу в профессиональной карьере

Тран Торстейн одержал первую победу в профессиональной карьере
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Норвежский велогонщик Тран Торстейн выиграл четвёртый этап Tour de Suisse — 2024. Это первая победа спортсмена в профессиональной карьере. Свою победу он посвятил товарищу по команде, в честь которого назван подъём.

«Эта победа — для Джино. Для меня очень много значит победа здесь, на подъёме #rideforgino
Мы всегда скучаем по нему и ездим ради него», — приводит слова Торстейна Tour De Suisse.

Готард — это подъём первой категории, первый в гонке этого года. В честь швейцарского гонщика Джино Мёдера, чья смерть произошла во время последнего Tour der Suisse, этот этап был назван #rideforgino.

Гонщики генеральной классификации, в частности Адам Йейтс (UAE Team Emirates), оказали на Трана серьёзное давление. В итоге норвежец победил с преимуществом в 23 секунды. Погоня за Йейтсом была вознаграждена жёлтой майкой, которую Торстейн наденет в качестве нового лидера гонки на завтрашнем старте пятого этапа.

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