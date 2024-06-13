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Команда Тульской области — победители чемпионата России по плаванию на открытой воде

Команда Тульской области — победители чемпионата России по плаванию на открытой воде
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Команда Тульской области стала победителем чемпионата России по плаванию на открытой воде в эстафете 4х1250 м. Состав команды: Софья Вахрушева, Роман Сулев, Арина Пантина и Владислав Утробин. Их общее время составило 53 минуты и 53,39 секунды.

Второе место заняла команда из Москвы: Ксения Мишарина, Кристина Кузнецова, Владимир Иванов, Владимир Муратов. Время команды — 57 минут и 12,39 секунды. Тройку лидеров замкнули Дарья Чугай, Кирилл Беляев, Дарья Никифорова, Александр Степанов (Ярославская область). Время команды — 57 минут и 49,46 секунды.

Ранее половцы Кирилл Беляев и Яна Карцева стали чемпионами России на 10 км на открытой воде.

Чемпионат России на открытой воде в Ростове-на-Дону проходит с 12 по 14 июня.

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