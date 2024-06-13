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Синхронистка Светлана Колесниченко принесла первое золото для России на Играх БРИКС

Синхронистка Светлана Колесниченко завоевала первую золотую медаль сборной России на Играх стран БРИКС. Она заняла первое место в сольной технической программе.

Светлана Колесниченко набрала 39,700 балла. Второе место заняла Василина Хандошка из Беларуси с результатом 39,150 балла. Тройку сильнейших замкнула синхронистка из Узбекистана Диана Онкес — 29, 000 балла.

Игры стран БРИКС проходят с 12 по 23 июня 2024 года в Казани. Спортсмены разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. В спортивном мероприятии примут участие 4500 участников из 93 стран мира, в том числе из Беларуси, Китая, Австралии, Саудовской Аравии, Турции, Индии, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Намибии, Бангладеш и Мьянмы.