Нагорный снялся с индивидуального многоборья из-за травмы на Играх БРИКС

Олимпийский чемпион Токио-2020 в командных соревнованиях и бронзовый призёр в личном первенстве гимнаст Никита Нагорный снялся с индивидуального многоборья на Играх БРИКС из-за травмы руки. Нагорный получил повреждение, выполняя упражнения на брусьях.

«Я снялся с многоборья! Спасибо всем, кто верил, и извините все, кого подвёл! Сегодня я проиграл», — написал Нагорный в социальных сетях.

В эфире «Матч ТВ» Нагорный пояснил, что в дальнейшем выступит только на вольных упражнениях и в опорном прыжке.

Ранее Никита Нагорный рассказал, что на Играх БРИКС главная задача — выступить достойно и он никогда не ставил задачу увезти определённое количество медалей.

Игры БРИКС проходят с 12 по 23 июня в столице Республики Татарстан Казани.