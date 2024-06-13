Арман Дюплантис выиграл золотую медаль ЧЕ по прыжкам с шестом с рекордом соревнований

Шведский прыгун с шестом олимпийский чемпион 2020 года Арман Дюплантис стал трёхкратным чемпионом Европы по лёгкой атлетике. Его результат (6,10 метра) является рекордом соревнований.

Дюплантис пытался побить свой же мировой рекорд (6,24 метра), установленный в апреле этого года на этапе «Бриллиантовой лиги» в Сямыне (Китай), но все три попытки на высоте 6,25 метра оказались неудачными. Второе место занял Эммануил Каралис из Греции с результатом 5,87 м. Тройку сильнейших замкнул турецкий шестовик Эрсу Шашма — 5,82.

Чемпионат Европы проходит в Риме (Италия) с 7 по 12 июня.

Чемпионат Европы по легкой атлетике. Рим, Италия

Мужчины, прыжки с шестом.

1. Арман Дюплантис (Швеция) – 6,10

2. Эммануил Каралис (Греция) – 5,87

3. Эрсу Шашма (Турция) – 5,82