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Синхронист Мальцев — победитель технической программы соло на Играх БРИКС

Синхронист Мальцев — победитель технической программы соло на Играх БРИКС
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Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев стал победителем технической программы соло на Играх БРИКС в Казани. Он показал результат 267,3216 балла. Второе место занял Кантинан Адисаисирибутр из Тайланда (209,9667 балла).

Александру Мальцеву 28 лет. Он является четырёхкратным чемпионом мира, также на его счету две серебряные медали мировых первенств. На чемпионатах Европы спортсмен побеждал пять раз.

Ранее синхронистка Светлана Колесниченко завоевала первую золотую медаль сборной России на Играх стран БРИКС в сольной технической программе.

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. В спортивном мероприятии примут участие 4500 участников из 93 стран мира, в том числе из Беларуси, Китая, Австралии, Саудовской Аравии, Турции, Индии, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Намибии, Бангладеш и Мьянмы. Игры стран БРИКС проходят с 12 по 23 июня 2024 года в Казани.

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