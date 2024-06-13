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Сборная Италии — победитель медального зачёта на чемпионате Европы по лёгкой атлетике

Сборная Италии — победитель медального зачёта на чемпионате Европы по лёгкой атлетике
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Сборная Италии по лёгкой атлетике с большим отрывом заняла первое место в медальном зачёте на домашнем чемпионате Европы, проходившем в Риме с 7 по 12 июня. Итальянские легкоатлеты завоевали 11 золотых, 9 серебряных и 4 бронзовые медали.

Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы — 2024. Медальный зачёт, топ -6.

  1. Италия — 11 золотых,  9 серебряных и 4 бронзовые медали (всего — 24).
  2. Франция — 4  золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей (16).
  3. Великобритания - 4 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей (13).
  4. Норвегия — 4 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая медали (7).
  5. Швейцария - 4 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали (9).
  6. Нидерланды — 3 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей (12).

Напомним, итальянский легкоатлет и прыгун в высоту Джанмарко Тамбери установил рекорд чемпионатов Европы. Он с первой попытки взял высоту 2,37 метра. Предыдущий рекорд принадлежал российскому спортсмену Андрею Сильнову. На чемпионате Европы — 2006 он прыгнул на 2,36 метра.

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