Инсайты и нетворкинг для профессионалов: 21 июня пройдёт ежегодный форум «Спорт и Бизнес»

21 июня 2024 года в Москве состоится ежегодный форум «Спорт и Бизнес» – одно из ключевых мероприятий по поддержке спорта и предпринимательства, который направлен на всестороннее развитие предпринимателей в управлении, масштабировании и развитии спортивного бизнеса.
На форуме участники обсудят актуальные темы развития и партнёрства в области спорта и ЗОЖ, обменяются опытом и успешными практиками, создадут полезные связи среди профессионального сообщества и станут частью спортивного комьюнити.
Среди спикеров форума профессиональные спортсмены, предприниматели, представители крупных общественных организаций и звёзды российского спорта:
- Мария Киселёва, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая, депутат Московской городской думы;
- Екатерина Боброва, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта по фигурному катанию, ведущая подкаста спортивного портала «Чемпионата» «Ход коньком»;
- Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям ПФК ЦСКА;
- Елена Силина, президент «Национального фитнес-сообщества»;
- Наталья Пряникова, руководитель отдела по работе с олимпийскими советами и академиями, Олимпийский комитет России;
- Игорь Павлюк, вице-президент КННВС
Главными темами форума станут:
- Перспективы развития спортивной индустрии;
- Развитие корпоративного спорта в России;
- Развитие фитнес-индустрии в эпоху глобальных изменений и вызовов;
- Спорт как личный бренд;
- Меры государственной поддержки спорта;
- Неолимпийские виды спорта: интеграции и партнёрства;
- Будущее киберспорта и фиджитал игр;
- Возможности Большого спорта.
Форум «Спорт и Бизнес» соберёт представителей органов власти, спортивных организаций, СМИ и бизнеса и завершится торжественной церемонией награждения лауреатов премии «Спорт и Россия», где будут объявлены компании, реализовавшие наиболее успешные проекты в области спорта за прошедший год.