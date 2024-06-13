Инсайты и нетворкинг для профессионалов: 21 июня пройдёт ежегодный форум «Спорт и Бизнес»

21 июня 2024 года в Москве состоится ежегодный форум «Спорт и Бизнес» – одно из ключевых мероприятий по поддержке спорта и предпринимательства, который направлен на всестороннее развитие предпринимателей в управлении, масштабировании и развитии спортивного бизнеса.

На форуме участники обсудят актуальные темы развития и партнёрства в области спорта и ЗОЖ, обменяются опытом и успешными практиками, создадут полезные связи среди профессионального сообщества и станут частью спортивного комьюнити.

Среди спикеров форума профессиональные спортсмены, предприниматели, представители крупных общественных организаций и звёзды российского спорта:

Мария Киселёва , трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая, депутат Московской городской думы;

, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая, депутат Московской городской думы; Екатерина Боброва , олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта по фигурному катанию, ведущая подкаста спортивного портала «Чемпионата» «Ход коньком»;

, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта по фигурному катанию, ведущая подкаста спортивного портала «Чемпионата» «Ход коньком»; Кирилл Брейдо , директор по коммуникациям ПФК ЦСКА;

, директор по коммуникациям ПФК ЦСКА; Елена Силина , президент «Национального фитнес-сообщества»;

, президент «Национального фитнес-сообщества»; Наталья Пряникова , руководитель отдела по работе с олимпийскими советами и академиями, Олимпийский комитет России;

, руководитель отдела по работе с олимпийскими советами и академиями, Олимпийский комитет России; Игорь Павлюк, вице-президент КННВС

Главными темами форума станут:

Перспективы развития спортивной индустрии;

Развитие корпоративного спорта в России;

Развитие фитнес-индустрии в эпоху глобальных изменений и вызовов;

Спорт как личный бренд;

Меры государственной поддержки спорта;

Неолимпийские виды спорта: интеграции и партнёрства;

Будущее киберспорта и фиджитал игр;

Возможности Большого спорта.

Форум «Спорт и Бизнес» соберёт представителей органов власти, спортивных организаций, СМИ и бизнеса и завершится торжественной церемонией награждения лауреатов премии «Спорт и Россия», где будут объявлены компании, реализовавшие наиболее успешные проекты в области спорта за прошедший год.