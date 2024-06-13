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Инсайты и нетворкинг для профессионалов: 21 июня пройдёт ежегодный форум «Спорт и Бизнес»

Инсайты и нетворкинг для профессионалов: 21 июня пройдёт ежегодный форум «Спорт и Бизнес»
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21 июня 2024 года в Москве состоится ежегодный форум «Спорт и Бизнес» – одно из ключевых мероприятий по поддержке спорта и предпринимательства, который направлен на всестороннее развитие предпринимателей в управлении, масштабировании и развитии спортивного бизнеса.

На форуме участники обсудят актуальные темы развития и партнёрства в области спорта и ЗОЖ, обменяются опытом и успешными практиками, создадут полезные связи среди профессионального сообщества и станут частью спортивного комьюнити.

Среди спикеров форума профессиональные спортсмены, предприниматели, представители крупных общественных организаций и звёзды российского спорта:

  • Мария Киселёва, трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, телеведущая, депутат Московской городской думы;
  • Екатерина Боброва, олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта по фигурному катанию, ведущая подкаста спортивного портала «Чемпионата» «Ход коньком»;
  • Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям ПФК ЦСКА;
  • Елена Силина, президент «Национального фитнес-сообщества»;
  • Наталья Пряникова, руководитель отдела по работе с олимпийскими советами и академиями, Олимпийский комитет России;
  • Игорь Павлюк, вице-президент КННВС

Главными темами форума станут:

  • Перспективы развития спортивной индустрии;
  • Развитие корпоративного спорта в России;
  • Развитие фитнес-индустрии в эпоху глобальных изменений и вызовов;
  • Спорт как личный бренд;
  • Меры государственной поддержки спорта;
  • Неолимпийские виды спорта: интеграции и партнёрства;
  • Будущее киберспорта и фиджитал игр;
  • Возможности Большого спорта.

Форум «Спорт и Бизнес» соберёт представителей органов власти, спортивных организаций, СМИ и бизнеса и завершится торжественной церемонией награждения лауреатов премии «Спорт и Россия», где будут объявлены компании, реализовавшие наиболее успешные проекты в области спорта за прошедший год.

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