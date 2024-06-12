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В МОК направят $ 10 млн на борьбу с допингом с 2025 по 2028 год

В МОК направят $ 10 млн на борьбу с допингом с 2025 по 2028 год
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Руководитель отделения МОК по работе с прессой Марк Адамс на пресс-конференции заявил, что организация направит $ 10 млн на борьбу с допингом с 2025 по 2028 год.

В 2026 году зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо. Также на проведение XXV зимних Олимпийских игр претендовала столица Швеции Стокгольм.

Ранее в МОК сообщили, что контракты на проведение зимних Олимпийских игр в 2030 и 2034 годах почти подписаны. В следующем месяце оба кандидата представят расширенные презентации, а также подтверждения финансовых возможностей. 24 июля состоятся окончательные выборы.

Напомним, российские атлеты не могут участвовать на Олимпийских играх в Париже под флагом своей страны и с остальной национальной символикой. По распоряжению МОК спортсмены из России могут поехать только в нейтральном статусе, для которого необходимо отказаться от поддержки специальной военной операции на Украине. Более того, достижения российских спортсменов не будут учитываться в общем зачёте, а любое нарушение грозит санкциями.

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