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«Республика подготовила инфраструктуру гостеприимства». Минниханов — о преображении Казани

«Республика подготовила инфраструктуру гостеприимства». Минниханов — о преображении Казани
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Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что благодаря спорту регион сильно преобразился, особенно Казань.

«Благодаря спорту наша республика сильно преобразилась, особенно Казань. Основные изменения были связаны с Универсиадой (2013 года), мы стали другими. Сегодня более четырёх миллионов туристов приезжают в Казань, наша республика подготовила инфраструктуру гостеприимства. Город способен принимать мероприятия любого масштаба.

63% людей у нас (в Татарстане) занимаются физкультурой и спортом. Это не просто нарисованные цифры, посмотрите, сколько мы построили спортивных объектов. Ни один из них не пустует, все занимаются в них с утра до ночи», — приводит слова Минниханова «РИА Новости Спорт».

В четверг в Казани проходит выездное заседание комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту. Также столица республики принимает Игры стран БРИКС, которые проходят с 12 по 24 июня.

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