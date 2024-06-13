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Маринов — о конкуренции на Играх БРИКС: думал, она будет серьёзнее

Маринов — о конкуренции на Играх БРИКС: думал, она будет серьёзнее
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Российский гимнаст двукратный чемпион страны Даниел Маринов высказался о конкуренции на Играх БРИКС, которые с 11 по 24 июня проходят в Казани.

— Что скажете о соперниках?
— Есть хорошие, талантливые ребята. Но я думал, что конкуренция будет серьёзнее. Сейчас больше соперничали между собой, россиянами. Моментами даже не смотрел, кто вышел на ковёр из других стран.

— Думали, что обойдёте ребят из команды?
— Ну конечно. Что бы я тут делал, если бы так не думал. Даже в какой-то степени знал, что буду первым, — передаёт слова Маринова корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.

Игры БРИКС — ежегодные соревнования между странами БРИКС. Главной целью турнира является укрепление дружеских спортивных связей между странами на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям. В спортивном мероприятии примут участие 4500 участников из 93 стран мира, в том числе из Беларуси, Китая, Австралии, Саудовской Аравии, Турции, Индии, Индонезии, Сингапура, Филиппин, Намибии, Бангладеш и Мьянмы. По итогам турнира разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта.

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