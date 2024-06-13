ФИДЕ включила в календарь Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин

Суперфиналы чемпионатов России по шахматам были включены в календарь соревнований Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщает пресс‑служба Федерации шахмат России (ФШР).

«Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин, которые пройдут в Барнауле с 16 по 29 августа, включены в календарь ФИДЕ в разделе азиатских соревнований, так как являются отборочными турнирами на Кубок мира ФИДЕ и Кубок мира ФИДЕ среди женщин», — говорится в сообщении ФШР.

Из Суперфинала чемпионата России среди мужчин на Кубок мира выходят пять лучших шахматистов, а из женского турнира – три участницы. В прошлом году победителем Суперфинала среди мужчин стал Владислав Артемьев. В Суперфинале среди женщин лучшей стала Баира Кованова.