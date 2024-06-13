Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ФИДЕ включила в календарь Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин

ФИДЕ включила в календарь Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин
Комментарии

Суперфиналы чемпионатов России по шахматам были включены в календарь соревнований Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщает пресс‑служба Федерации шахмат России (ФШР).

«Суперфиналы чемпионатов России среди мужчин и женщин, которые пройдут в Барнауле с 16 по 29 августа, включены в календарь ФИДЕ в разделе азиатских соревнований, так как являются отборочными турнирами на Кубок мира ФИДЕ и Кубок мира ФИДЕ среди женщин», — говорится в сообщении ФШР.

Из Суперфинала чемпионата России среди мужчин на Кубок мира выходят пять лучших шахматистов, а из женского турнира – три участницы. В прошлом году победителем Суперфинала среди мужчин стал Владислав Артемьев. В Суперфинале среди женщин лучшей стала Баира Кованова.

Материалы по теме
ФИДЕ временно отстранила Федерацию шахмат России. Дворкович получил выговор
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android