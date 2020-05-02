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Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2020 перенесён на 2021 год

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе-2020 перенесён на 2021 год
Другие / Велоспорт 0

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе, который должен был состояться в Тренто (Италия) в сентябре 2020-го, перенесён на 2021 год. Причиной переноса стала пандемия коронавируса, сообщает пресс-служба организаторов турнира.

Планируется, что соревнования пройдут в первой половине сентября в 2021 году. Окончательную дату проведения турнира примет Международный союз велосипедистов (UCI). Рассматриваются две даты: с 1 по 5 сентября и с 8 по 12 сентября.

Италия входит в число стран, которые больше всего пострадали от коронавируса — там заразилось более 207 тыс. человек. Во время пандемии скончались более 28 тыс. человек, выздоровело более 78 тыс. человек.

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