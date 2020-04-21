Чемпионку России по велоспорту Гончарову дисквалифицировали на 4 года

Российская велогонщица Александра Гончарова, которая в 2019 году стала чемпионкой страны, получила четырёхлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства. Отсчёт дисквалификации ведётся с 9 сентября 2019 года.
Сообщается, что Гончарова нарушила пункт правил 2.1, в котором говорится: «Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена. 2.1.1. Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещённой субстанции в свой организм. Спортсмены несут ответственность за любую запрещённую субстанцию, или её метаболиты, или маркеры, обнаруженные во взятых у них пробах. Соответственно нет необходимости доказывать факт намерения, вины, небрежности или осознанного использования спортсменом при установлении нарушения в соответствии с пунктом 2.1».
В составе сборной России Гончарова завоевала две серебряные медали чемпионатов Европы по велоспорту на треке в командных гонках.
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