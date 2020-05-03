«Совершенная красота». Поклонники Солдатовой оценили её фотографии у моря

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала фотографии, сделанные во время отдыха на море. Гимнастка в скромном тренировочном купальнике чёрного цвета сначала стоит на пальцах, зрительно увеличивая длину своих стройных ног, а затем делает растяжку, поднимая правую ногу в шпагате и притягивая её к себе левой рукой.
«Не важно как, не важно где — море всегда будет ждать тебя», — подписала Солдатова фотографии, опубликованные на её странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Александры Солдатовой.
Подписчики пришли в восхищение от красоты гимнастки. «Шикарно», «Королева», «Нереальная!», «Прелесть», «Великолепно», «Совершенная красота» — такими комментариями наполнена лента гимнастки.
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