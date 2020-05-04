Чемпионат мира по водным видам спорта перенесён на 2022 год

19-й чемпионат мира по водным видам спорта, который должен был пройти в Фукуоке (Япония) в 2021 году, перенесён на 2022 год, сообщается на сайте Международной федерации плавания (FINA).

«Мы контактировали с заинтересованными сторонами и услышали их мнение, поэтому не сомневаемся, что принятое решение обеспечит наилучшие условия для всех участников чемпионата. Мы с нетерпением ждём выступления лучших спортсменов в Фукуоке в 2022 году», — прокомментировал перенос президент FINA Хулио Маглионе.

Чемпионат мира должен был пройти с 16 июня по 1 июля 2021 года. Новые даты проведения турнира — с 13 по 29 мая 2022 года.

На прошедшем в 2019 году мировом первенстве сборная России заняла третье место в общем медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых наград.