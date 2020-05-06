Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Чемпионат» приглашает читателей к участию в проекте Rambler Group «Помоги врачу»

«Чемпионат» приглашает читателей к участию в проекте Rambler Group «Помоги врачу»
Другие 0

Rambler Group запустила социальную O2O-платформу (online-to-offline) «Помоги врачу», в рамках которой будет организована доставка трёхразового питания российским медикам, задействованным в лечении больных с COVID-19.

Благодаря платформе любой человек может перечислить средства тем, кто ежедневно борется с вирусом и спасает жизни. Питание для медицинского персонала, как старшего, так и младшего, будет поставляться из ресторанов и кафе по специально разработанному меню, согласованному с конкретной больницей.

На старте проекта первая адресная помощь будет направлена сотрудникам одной из больниц Московского региона. Список учреждений, которым будет оказываться помощь, будет расширяться по мере участия большего числа пользователей в проекте.

Помочь медикам можно, сделав взнос на платформе.

Размер взноса не ограничен, для удобства доступны различные варианты оплаты: банковской картой, денежным переводом по реквизитам, через Сбербанк Онлайн, «Альфа-Клик», Промсвязьбанк, «Яндекс.Деньги» и Google Pay. Также есть возможность настроить автоплатёж и помогать медикам на ежемесячной основе.

«Мы хотим организовать не единоразовую маркетинговую акцию, а создать платформу, в рамках которой будет оказываться постоянная адресная помощь медицинскому персоналу. Наш проект — благодарность тем, кто трудится на передовой в эти непростые времена и каждый день спасает жизни. Также, привлекая к сотрудничеству кафе и рестораны, мы планируем оказать поддержку малому и среднему бизнесу, которому пандемия нанесла катастрофический ущерб», — рассказал управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020