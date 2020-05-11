«Может ли тюлень превратиться в скорпиона». Легкоатлетка Чичерова показала свою тренировку

Российская легкоатлетка Анна Чичерова, выступающая в прыжках в высоту, показала на своей странице в "Инстаграме" тренировку в домашних условиях.

«Итак, осваиваем новые горизонты. Ставим эксперимент на удалёнке: сможет ли тюлень превратиться в скорпиона. Начало положено, а дальше по привычке: терпение и труд должны всё перетереть. Пока что тюленю, прямо скажем, не просто, но он старается. И отточит своё мастерство до уровня перевоплощения. Крайне необходим тактильный контроль и методические указания мастера в ходе освоения! Первого пока не дано. Для меня это невероятное приключение под названием «Подружи свои руки, ноги и всё остальное», — написала Чичерова.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".