Чемпионат мира по мини-футболу перенесли на 2021 год

Чемпионат мира по мини-футболу, который изначально должен был пройти в 2020 году, из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год. Турнир пройдёт с 12 сентября по 3 октября, хозяйкой турнира останется Литва, отмечается в сообщении в «твиттере» Ассоциации мини-футбола в России.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 287 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,5 млн.

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