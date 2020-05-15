Призовой фонд шахматного онлайн-тура Карлсена составит $ 1 млн

Общий призовой фонд шахматного онлайн-тура норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена составит $ 1 млн, сообщает Chess22.
Призовой фонд первого турнира тура, который выиграл сам Карлсен, составлял $ 250 тыс. Фонды следующих трёх турниров составят по $ 150 тыс. каждый, а победители каждого из турниров примут участие в гранд-финале с призовым фондом в $ 300 тыс.
В случае если один и тот же шахматист выиграет более одного турнира, оставшиеся участники определятся по результатам их выступлений.
Следующий турнир пройдёт с 19 мая по 3 июня. В нём, помимо самого Карлсена, примут участие россияне Александр Грищук, Сергей Карякин и Даниил Дубов, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, американцы Хикару Накамура и Уэсли Со, китайцы Дин Лижэнь, Вэй И и Юй Янъи, иранец Алиреза Фируджа и армянин Левон Аронян.
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