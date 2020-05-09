«Буду просить втрое больше». Карлсен ответил ФИДЕ, обвинившей его в жадности

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен иронично отреагировал на заявление пресс-службы ФИДЕ. Ранее пресс-служба ФИДЕ сообщила, что Карлсен отказался от участия в Кубке наций, не согласившись играть на тех же финансовых условиях, которые были предложены другим игрокам. Турнир проходит в онлайн-формате.

«Спасибо за организацию очень интересного турнира! Благодарю, что буду приглашён в будущем. Теперь, поле того как выставили меня жадным, буду просить как минимум втрое больше», — написал Карлсен в «Твиттере».

По итогам восьми туров в Кубке наций лидирует сборная Китая, которая набрала 15 очков. За второе место, дающее право сыграть в финале, продолжают бороться сборные США (11) и Европы (10). В активе российской команды 5 очков. Сборная России лишилась шансов на выход в финал, так как в оставшихся двух турах сможет набрать не более 4 очков.