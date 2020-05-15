Гимнастка Селезнёва устроила фотосессию с обручем на природе
Российская гимнастка Екатерина Селезнёва опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме». Спортсменка стоит с обручем на природе.
«Вам нравится заниматься на воздухе?» — подписала запись россиянка.
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Селезнёвой.
24-летняя Селезнёва завоевала на прошлогоднем чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали, а также четыре золота на летней Универсиаде в Неаполе-2019.
Селезнёва является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.
Также рекомендуем посмотреть видео, как Селезнёва исполнила сложный трюк с огромным мячом.
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