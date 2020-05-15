Гимнастка Селезнёва устроила фотосессию с обручем на природе

Российская гимнастка Екатерина Селезнёва опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме». Спортсменка стоит с обручем на природе.

«Вам нравится заниматься на воздухе?» — подписала запись россиянка.

Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Селезнёвой.

24-летняя Селезнёва завоевала на прошлогоднем чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали, а также четыре золота на летней Универсиаде в Неаполе-2019.

Селезнёва является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.

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