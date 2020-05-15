Синхронистка Шишкина — о жизни на самоизоляции: мы ушли в онлайн с головой

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина выразила мнение о том, как изменились люди во время вынужденной самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
«Мы меняемся. В условиях пандемии и отсутствия человеческого общения — такого, как раньше — я поняла, что стала подстраиваться под обстоятельства. Общение с друзьями и родными через Facetime и Skype, тренировки и праздники в Zoom, прямые эфиры со множеством интересных людей в «Инстаграме» и YouTube. Мы ушли в онлайн с головой.
Но как же не хватает теплоты человеческого общения. Когда люди собираются вместе, между ними возникает какая-то магия. Генерируются новые идеи, идёт обмен опытом и эмоциями.
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Всё-таки онлайн-общение должно идти в дополнение к офлайну. Это прекрасный помощник в наших связях, но никак не заменитель», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Аллы Шишкиной.
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