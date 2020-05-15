Маргарита Мамун показала, как одновременно удержать мяч и ребёнка

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и молодая мама Маргарита Мамун показала, как одновременно можно держать ребёнка и мяч.

«Наглядное пособие по тому, как держать мяч и ребёнка, чтобы ни тот ни другой не укатились!» — написала Мамун на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Маргариты Мамун.

Мамун — победительница Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.

В октябре 2019 года 24-летняя спортсменка родила мальчика, которого назвали Львом. Отец ребёнка — пловец Александр Сухоруков.