World Athletics готова проводить соревнования без зрителей
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) готова проводить соревнования без зрителей из-за пандемии коронавируса. Глава организации Себастьян Коу заявил, что в условиях пандемии коронавируса World Athletics готова пойти на компромисс.
«В краткосрочной перспективе можно пойти на компромисс и проводить соревнования без зрителей. Мы не можем игнорировать призывы властей и общества.
Понятно, что футбол быстро вернётся, уже возобновляется чемпионат Германии. Не думаю, что проведение соревнований без зрителей кто-то рассматривает в качестве долгосрочной перспективы. В этом случае спорт будет увядать. Но можно пойти на компромисс, чтобы проводить соревнования», — цитирует Коу Inside the Games.
Летний легкоатлетический сезон в 2020 году будет проходить с августа по октябрь
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