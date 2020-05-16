Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) готова проводить соревнования без зрителей из-за пандемии коронавируса. Глава организации Себастьян Коу заявил, что в условиях пандемии коронавируса World Athletics готова пойти на компромисс.

«В краткосрочной перспективе можно пойти на компромисс и проводить соревнования без зрителей. Мы не можем игнорировать призывы властей и общества.

Понятно, что футбол быстро вернётся, уже возобновляется чемпионат Германии. Не думаю, что проведение соревнований без зрителей кто-то рассматривает в качестве долгосрочной перспективы. В этом случае спорт будет увядать. Но можно пойти на компромисс, чтобы проводить соревнования», — цитирует Коу Inside the Games.