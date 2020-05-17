Александра Солдатова сфотографировалась в лучах солнца на рассвете

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала фото и видео, сделанные в лучах рассветного солнца.

«Ранние подъёмы прекрасны. Существует мнение, что ранние подъёмы в 4-5 утра дарят человеку невероятную продуктивность, потому что день начинается намного раньше, а тело находит гармонию», — написала Солдатова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

21-летняя Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019). В настоящее время она, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавируса.