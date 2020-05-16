Гимнастка Солдатова устроила шоу соседям

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова провела разминку на улице. Накинув лёгкую клетчатую рубашку на чёрный облегающий костюм, Солдатова сделала растяжку на лестнице на глазах у соседей.

«Устроила небольшое шоу соседям», — написала Солдатова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «инстаграме».

Подписчики, по обыкновению, восхитились невероятной растяжкой гимнастки, которую она может продемонстрировать в любой обстановке. Александра получила много восторженных комментариев и смайликов.

yarapikunov99: «Это планета Земля? Или космос?»

1592.evgenii: «Спасибо, что вижу это!»

li.ka1559: «Потрясающе!»

kovaleva__al: «Как круто!»

sasha_my_life_21: «Чтобы соседям не было скучно!»