«Самый красивый купальник!» Подписчики оценили фото Юлии Ефимовой в длинном платье

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова сфотографировалась в длинном платье с большим вырезом на спине и разрезом, открывающим её длинные ноги, на которые надеты боты.
«Нашла платье среди своих купальников. Жизнь наконец-то возвращается в нормальное русло», — написала Ефимова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Юлии Ефимовой.
Болельщики оценили необычный образ спортсменки.
gennadii6853: Чумовое платье!
leo7176: Как оно подчеркивает все достоинства фигуры!
russel_h_: Самый красивый купальник!
audi908amg259: Стройна! Великолепна! Сексуальна!
yabofa: Сексуальная, не то слово!
ewafilin: Очень красивая и женственная.
evgeny.aymurzin22: Юлия, вы безумно красивы.
totti_63: Да уж, повезёт же кому-то.
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