«Самый красивый купальник!» Подписчики оценили фото Юлии Ефимовой в длинном платье

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова сфотографировалась в длинном платье с большим вырезом на спине и разрезом, открывающим её длинные ноги, на которые надеты боты.

«Нашла платье среди своих купальников. Жизнь наконец-то возвращается в нормальное русло», — написала Ефимова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Юлии Ефимовой.

Болельщики оценили необычный образ спортсменки.

gennadii6853: Чумовое платье!

leo7176: Как оно подчеркивает все достоинства фигуры!

russel_h_: Самый красивый купальник!

audi908amg259: Стройна! Великолепна! Сексуальна!

yabofa: Сексуальная, не то слово!

ewafilin: Очень красивая и женственная.

evgeny.aymurzin22: Юлия, вы безумно красивы.

totti_63: Да уж, повезёт же кому-то.