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Олимпийский чемпион по борьбе Садулаев заявил, что переболел коронавирусом

Олимпийский чемпион по борьбе Садулаев заявил, что переболел коронавирусом
Другие / Борьба 0

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев записал видеообращение к жителям Дагестана, в котором признался, что был заражён коронавирусом. Также спортсмен заявил, что многие его знакомые скончались от последствий COVID-19.

«Признаюсь, я тоже, как и большинство наших земляков, не придавал особого значения коронавирусу. Мы реально недооценили эту болезнь и её опасность и угрозу начали ощущать только тогда, когда она постучалась к нам в двери. Я сам перенёс это, перенесли мои родные и близкие, очень многих моих знакомых уже больше нет с нами.

Обычно на праздники я езжу в горы навестить дедушку и всех родственников, посещаю кладбище. В этом году я вынужден прервать эту традицию и буду отмечать дома, в кругу семьи. И я хочу вас всех призвать к этому. Нам лучше остаться дома, не отправлять наших детей собирать подарки — они это не почувствуют, но могут принести домой эту заразу. Нужно беречь не только себя, но и всех окружающих.

Прошу вас придерживаться тех правил, которые нам рекомендуют врачи. Понимаю, сидеть дома третий месяц — это нелёгкая задача, но нужно проявить терпение, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Это наш единственный выход. За каждой тягостью наступает облегчение», — заявил Садулаев в своём «инстаграме».

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