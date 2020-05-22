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«Шикарная...» Маргарита Мамун показала сексуальное фото из музея

«Шикарная...» Маргарита Мамун показала сексуальное
«Шикарная...» Маргарита Мамун показала сексуальное фото из музея
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская гимнастка Маргарита Мамун показала в «Инстаграме» стильную фотографию, сделанную в Пушкинском музее. На снимке спортсменка приняла эффектную позу в окружении экспонатов.

«Глядя на фото, вспомнила фильм «Ночь в музее»! Где все экспонаты благодаря золотой скрижали оживали, как только садилось солнце. Обожала в детстве этот фильм», — подписала она фотографию.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Мамун.

Подписчикам понравился снимок. Вот какие комментарии они оставили.

«Шикарная...»
«Вот это образ!»
«Невозможная красотка».
«Ты моя муза».

Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.

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