«Бомбическая Рита!» Подписчики оценили стильное фото Маргариты Мамун

Российская гимнастка Маргарита Мамун показала в «Инстаграме» стильную фотографию, сделанную в Пушкинском музее. На снимке спортсменка в эффектной позе сидит на ступеньках лестницы.

«Вспоминаю одну из любимых съёмок, в Пушкинском музее», — подписала она фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Мамун.

Подписчикам понравился снимок. Вот какие комментарии они оставили.

«Бомбическая Рита!».

«Во всех ты, душенька, нарядах хороша! Стильная, дерзкая, смелая… И уютная одновременно».

«Это так красиво! Моя любимая гимнастка».

Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.