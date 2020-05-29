Юниорский чемпионат мира по скалолазанию в Воронеже перенесён на год

Юниорский чемпионат мира по скалолазанию из-за пандемии COVID-19 перенесён на 2021 год. Турнир должен был пройти в Воронеже с 23 по 31 августа. Непростое решение было совместно принято Международной федерацией спортивного скалолазания (IFSC) и Федерацией скалолазания России (ФСР).
Подобные соревнования проходят ежегодно. В 2021 году турнир должен был пройти в США, но IFSC высоко оценила готовность России к проведению соревнований и предложила США провести чемпионат в 2022 году. Благодаря всем достигнутым договорённостям юниорский чемпионат мира по скалолазанию пройдёт в 2021 году в Воронеже. Точные даты пока не определены.
Напомним, аналогичные соревнования по скалолазанию Россия примет в четвёртый раз. Предыдущие турниры проходили в Москве. При этом в 2018 году после позднего отказа Канады турнир был под угрозой срыва, но российская сторона вызвалась организовать его в кратчайшие сроки и с успехом это сделала.
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