Скончался трёхкратный олимпийский чемпион из США Бобби Морроу

В возрасте 84 лет ушёл из жизни американский легкоатлет-спринтер Бобби Морроу. Об этом сообщается на официальном сайте World Athletics. Причины смерти бывшего спортсмена не сообщаются.



Морроу является трёхкратным олимпийским чемпионом — все три медали американец завоевал на играх в Мельбурне в 1956 году (100 метров, 200 метров и эстафета 4х100 метров). По итогам года Бобби был выбран журналом Sports Illustrated «Спортсменом года».



Уже через два года после триумфальной Олимпиады, в возрасте 23 лет, Морроу завершил профессиональную карьеру и стал плотником и фермером.



Легкоатлет попытался вернуться в спорт перед Олимпийскими играми 1960 года, но не смог квалифицироваться в сборную.



В 1975 году был включён в Зал славы лёгкой атлетики США. В октябре 2006-го Высшая школа Сан-Бенито (штат Техас) назвала именем Морроу свой стадион на 11 000 мест. Именно в Сан-Бенито и скончался Бобби.