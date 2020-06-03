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Никита Нагорный показал, как представлял себе возвращение в зал

Никита Нагорный показал, как представлял себе возвращение в зал
Другие / Прочие виды спорта 0

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видеоролик под названием «Как я себе представлял возвращение в зал». Никита подошёл к коню, как боксёр, выходящий на ринг, и, выполнив упражнение, продолжил танец под ритмичную музыку вместе со своей командой.

Видео можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».

Члены сборной России по спортивной гимнастике вернулись к тренировкам на федеральной базе «Озеро Круглое» 25 мая. До этого в течение двух месяцев спортсмены находились на самоизоляции из-за пандемии коронавируса и поддерживали форму в домашних условиях.

Нагорный – действующий чемпион мира и Европы в личном многоборье. Оба турнира он выиграл в 2019 году.

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