Никита Нагорный: цель на Олимпиаду в Токио — золотая медаль

Российский гимнаст Никита Нагорный поделился планами на Олимпийские игры в Токио, которые пройдут летом 2021 года.



«Олимпийское золото — это цель. Основное — это командная золотая медаль, что мы вместе нашей большой дружной командой хотим заполучить», — цитирует Нагорного ТАСС.



Напомним, летние Олимпийские игры в Токио (Япония) должны были пройти летом 2020 года, однако были перенесены из-за распространения коронавирусной инфекции. Ранее Нагорный оценил такое решение, принятое Международным олимпийским комитетом (МОК).



Никита Нагорный является трёхкратным чемпионом мира и шестикратным чемпионом Европы. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия) уроженец Ростова-на-Дону завоевал серебряную медаль.