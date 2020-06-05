Чемпионка мира в беге на 400 м Эйд Насер временно отстранена от соревнований

Чемпионка мира в беге на 400 метров легкоатлетка из Бахрейна Сальва Эйд Насер временно отстранена от соревнований. Её подозревают в нарушении антидопинговых правил, сообщает Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) на своей странице в «Твиттере».

Спортсменка нарушила правила, не уведомив допинг-официров о своём местонахождении. Из-за этого у неё не смогли взять допинг-пробу в запланированное время.

22-летняя спортсменка стала чемпионкой мира в беге на 400 м на мировом первенстве, прошедшем в 2019 году в Дохе (Катар), где она установила рекорд Азии (48,14). В её активе серебряная медаль чемпионата мира 2017 года, две золотые и одна серебряная награды Азиатских игр.