Чемпионка мира в беге на 400 м Эйд Насер временно отстранена от соревнований
Чемпионка мира в беге на 400 метров легкоатлетка из Бахрейна Сальва Эйд Насер временно отстранена от соревнований. Её подозревают в нарушении антидопинговых правил, сообщает Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) на своей странице в «Твиттере».
Спортсменка нарушила правила, не уведомив допинг-официров о своём местонахождении. Из-за этого у неё не смогли взять допинг-пробу в запланированное время.
22-летняя спортсменка стала чемпионкой мира в беге на 400 м на мировом первенстве, прошедшем в 2019 году в Дохе (Катар), где она установила рекорд Азии (48,14). В её активе серебряная медаль чемпионата мира 2017 года, две золотые и одна серебряная награды Азиатских игр.
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