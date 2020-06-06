Ганус: РУСАДА возобновит тестирование спортсменов на следующей неделе

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что РУСАДА надеется возобновить допинг-тестирование спортсменов на следующей неделе. До введения режима самоизоляции последние пробы допинг-офицеры РУСАДА взяли 27 марта.

«В настоящее время мы активно работаем с министерством спорта по возобновлению тестирования. Вопрос — в проведении действий по тестированию в условиях коронавируса по всей стране и без каких-либо ограничений. Роспотребнадзор уже подтвердил нашу методику тестирования с использованием защитных средств, в которой мы руководствуемся общероссийскими требованиями к работникам скорой медицинской помощи и рекомендациями Всемирного антидопингового агентства. Теперь нам нужны разрешения госорганов, чтобы, во-первых, вести работу по отбору проб у спортсменов в режиме ограничений, а во-вторых, не утыкаться в ограничения, действующие на уровне субъектов. Мы ведь должны отбирать у спортсменов кровь, не говоря о других анализах, а это в нынешних условиях работа критическая. Тем не менее я надеюсь, что мы возобновим тестирование спортсменов на следующей неделе», — приводит слова Гануса «Весь спорт».