Татьяна Покровская рассказала, как пережила смерть внучки

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, которой 5 июня исполнилось 70 лет, рассказала, как тяжело пережила потерю 15-летней внучки Лизы, умершей от онкологического заболевания. Лиза вместе с родителями, а также братом и сестрой жила в Бразилии.
«Если бы не работа, мне было бы тяжелее. Мои подопечные сказали, что я должна справиться. Девочки вместе со мной переживали это горе, с ними всё казалось легче. Так вот вышло. Бог взял в 15 лет. Значит, богу Лиза нужнее на небе», — приводит слова Покровской StarHit со ссылкой на программу Первого канала «Сегодня вечером».
В память о внучке Покровская придумала и поставила композицию «Мольба», с которой российские синхронистки выиграли золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
«Лиза нам помогала. На её же родине была Олимпиада. Она как будто нас вела», — считает Покровская.
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