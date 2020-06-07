ВФЛА намерена лишить тренерской лицензии наставника Ухова и Школиной

Олимпийский чемпион 2000 года в прыжках в высоту Сергей Клюгин прокомментировал намерение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) лишить его тренерской лицензии за сотрудничество с дисквалифицированными спортсменами Иваном Уховым и Светланой Школиной. Подобные санкции ВФЛА рассчитывает применить к пяти тренерам, работавшим с более чем одним дисквалифицированным за нарушение антидопинговых правил спортсменом на протяжении двух последних лет.

«В число пяти вхожу я и Виктория Клюгина. Нас хотят наказать за то, что мы тренировали Ивана Ухова и Светлану Школину, которые были дисквалифицированы, несмотря на то, что допинг в их пробах не был обнаружен.

Намерение ВФЛА лишить меня и Викторию тренерских лицензий абсолютно противозаконно. Как можно выносить наказание сейчас за нарушения спортсменов, которые якобы имели место в 2012 и 2013 годах? Нельзя наказывать задним числом, ведь ни один закон не имеет обратной силы.

Иван Ухов и Светлана Школина десятки раз проверялись на допинг, у них не было выявлено за всё это время ни одного нарушения. Они были дисквалифицированы лишь на основании показаний Григория Родченкова, на которого в России заведено уголовное дело Следственным комитетом. Также хочу напомнить, что Ухов и Школина подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд, и точка в их делах пока не поставлена.

Если же ВФЛА в итоге примет решение лишить меня тренерской лицензии, то я пойду искать правду в гражданский суд», — приводит слова Клюгина ТАСС.

Ухов выиграл Игры-2012, Школина заняла первое место на чемпионате мира 2013 года в Москве. Эти результаты были аннулированы зимой 2019 года после дисквалификации. Слушания в CAS по апелляциям спортсменов состоялись в начале марта, но судьи пока не приняли окончательного решения.