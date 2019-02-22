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Легкоатлеты Ухов и Школина оспорили дисквалификацию в CAS

Легкоатлеты Ухов и Школина оспорили дисквалификацию в CAS
Другие / Лёгкая атлетика

Российские легкоатлеты Иван Ухов, Екатерина Галицкая, Светлана Школина, Люкман Адамс, Юлия Кондакова оспорили свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Ухов, Галицкая, Школина, Адамс и Кондакова сегодня подали апелляции в CAS», — приводит слова пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Натальи Юхаревой «РИА Новости».

В начале февраля спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне дисквалифицировал 12 российских легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил. Обвинения основаны на итогах расследования Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Спортсмены наказаны по итогам Олимпиады-2012 в Лондоне и чемпионата мира 2013 года в Москве. Ухов стал чемпионом Игр в Лондоне, а Школина победила в Москве.

12 российских легкоатлетов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил
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