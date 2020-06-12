Покровская — о тренировке после карантина: удивило, что никто из девчонок не расплылся

Наставник сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, насколько её предчувствия совпали с тем, что можно было увидеть на первой тренировке подопечных после самоизоляции.
«Не совпали. Я сразу поняла, что рабочие планы придётся корректировать. У нас и раньше многие уходили на год-два, потом возвращались, и я всегда предупреждала, чтобы они были готовы к нагрузкам, чтобы предварительно расплавались. Сейчас ситуация совершенно иная. Та же Алла Шишкина сидела два месяца в однокомнатной квартире общей площадью 38 квадратных метров, а тут особо не подвигаешься. Даже элементарная возможность бегать была далеко не у всех. Что реально меня удивило: никто из девчонок не расплылся, не потерял внешние кондиции, хотя раньше многие приходили из отпусков такими кругленькими», — приводит слова Покровской RT.
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