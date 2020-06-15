«Пора начать улыбаться». Гимнастка Севастьянова выложила фото в наряде с глубоким декольте
Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На ней спортсменка позирует в чёрном комбинезоне с глубоким декольте.
«Пора начинать улыбаться на фотках», — подписала снимок Севастьянова.
Если у вас не отображается фотография, посмотреть её можно на странице Каролины Севастьяновой в «Инстаграме».
Напомним, 25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
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