«Пора начать улыбаться». Гимнастка Севастьянова выложила фото в наряде с глубоким декольте

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На ней спортсменка позирует в чёрном комбинезоне с глубоким декольте.

«Пора начинать улыбаться на фотках», — подписала снимок Севастьянова.

Если у вас не отображается фотография, посмотреть её можно на странице Каролины Севастьяновой в «Инстаграме».

Напомним, 25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.