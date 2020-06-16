Президент Туркменистана получил высшую награду Международного союза велосипедистов

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был награждён высшей наградой Международного союза велосипедистов (UCI). Об этом сообщает Inside the Games.

«Я рад сообщить вам, что по случаю Всемирного дня велосипеда руководящий комитет UCI принял единодушное решение присудить вам высшую награду UCI и её сертификат за ваш огромный вклад в развитие мирового велоспорта», — сказал президент UCI Давид Лаппартьен.

Напомним, в столице Туркменистана городе Ашхабаде находится самый большой в мире памятник велосипеду. Чемпионат мира по велоспорту на треке в 2021 году планируется провести в Ашхабаде на современном велодроме, расположенном в одном из крупнейших в мире спортивных комплексов. Велодром был открыт в 2017 году.