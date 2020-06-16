«Кто уже испытал маленькое женское счастье?» Мамун показала кольцо на пальце

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала в «Инстаграме» новое фото. Спортсменка сфотографировала руку за рулём автомобиля. Палец девушки украшает кольцо.

«Кто уже испытал маленькое женское счастье?» — подписала запись Маргарита.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Мамун.

Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.