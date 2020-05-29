Мамун обратилась к подписчикам, выложив фото в фиолетовом топе

Российская гимнастка Маргарита Мамун опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила фото в топе и спортивных штанах.

«Ну что, все соскучились по своим делам и работам? Пускай всё это будет нам уроком, который поскорее закончится. Ведь за этот период я лично поняла, без чего могу обойтись, а чего действительно не хватает! А вы сделали для себя выводы/открытия?» — подписала фото Мамун.

Запись можно просмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.