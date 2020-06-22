«Кажется, почти всё забыл». Сергей Шубенков возобновил тренировки на стадионе

Чемпион мира 2015 года по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором показано, как он впервые после долгой паузы приступил к полноценным тренировкам. Напомним, многие спортсмены не имели возможности полноценно тренироваться ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Когда снова можно бегать барьеры. Ожидание — реальность. Кажется, что почти всё забыл», — подписал он видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

29-летний Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы, рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами (12,92 с). Единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров. Заслуженный мастер спорта России.