«Кажется, почти всё забыл». Сергей Шубенков возобновил тренировки на стадионе

Чемпион мира 2015 года по лёгкой атлетике в беге на 110 метров с барьерами россиянин Сергей Шубенков опубликовал в своём «инстаграме» видео, в котором показано, как он впервые после долгой паузы приступил к полноценным тренировкам. Напомним, многие спортсмены не имели возможности полноценно тренироваться ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.
«Когда снова можно бегать барьеры. Ожидание — реальность. Кажется, что почти всё забыл», — подписал он видео.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
29-летний Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы, рекордсмен России на дистанции 110 метров с барьерами (12,92 с). Единственный спринтер в истории советской и российской мужской лёгкой атлетики, выигравший медали чемпионата мира в барьерном беге на 110 метров. Заслуженный мастер спорта России.
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