Ласицкене, Шубенков и Сидорова обрушились с критикой на ВФЛА

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова одновременно опубликовали в своих «инстаграмах» открытое письмо в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Напомним, ВФЛА временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (Wolrd Athletics) из-за ситуации с допингом.
Спортсмены выразили опасение, что из-за отстранения они вынуждены будут пропустить Олимпиаду в Токио, которую из-за пандемии коронавируса перенесли на 2021 год.
«Последние интервью руководства ВФЛА, появившиеся в СМИ, вызывают у нас крайнюю обеспокоенность. За три недели до дедлайна, который установила World Athletics, создаётся ощущение, что российские легкоатлеты снова пропустят не только предстоящий летний международный сезон, но и Олимпийские игры в Токио.
Мы просим нынешнее руководство федерации в разумные сроки открыто озвучить реальное положение дел по обеспечению возможности спортсменов выступать на международной арене и чёткий план по выходу из кризиса. Невыполнение взятых ВФЛА на себя обязательств приведёт к окончательному исключению российских легкоатлетов из международной федерации и соответственно лишит их даже малейших шансов выступить на ближайших Олимпийских играх.
Мы не хотим снова рисковать своими карьерами, поэтому рассчитываем, что ВФЛА найдёт выход и нам не придётся обращаться напрямую в вышестоящие инстанции за помощью в решении данного вопроса.
Сергей Шубенков, Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене», — говорится в открытом письме легкоатлетов.
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