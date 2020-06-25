В России за сутки коронавирусом заразилось 7113 человек, отмечено 92 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 7113 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 613 994 человека, из которых выздоровело 375 164. Зафиксировано ещё 92 летальных исхода. За всё время скончалось 8605 человек.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 885

Московская область — 467

Ханты-Мансийский АО — 319

Санкт-Петербург — 221

Нижегородская область — 217

Иркутская область — 209

Воронежская область — 196

Свердловская область — 192

Челябинская область — 174

Ямало-Ненецкий АО — 156

Красноярский край — 153

Республика Тыва — 140

Ростовская область — 124

Архангельская область — 117

Саратовская область — 110

Ульяновская область — 109

Новосибирская область — 102

Волгоградская область — 101

Приморский край — 84

Тульская область — 82

Карачаево-Черкесская Республика — 82

Ставропольский край — 79

Алтайский край — 78

Ивановская область — 77

Курская область — 74

Республика Дагестан — 73

Мурманская область — 72

Республика Саха (Якутия) — 72

Хабаровский край — 72

Кабардино-Балкарская Республика — 70

Пензенская область — 70

Белгородская область — 69

Брянская область — 69

Псковская область — 69

Республика Коми — 64

Новгородская область — 62

Чувашская Республика — 62

Оренбургская область — 62

Пермский край — 61

Краснодарский край — 59

Томская область — 59

Самарская область — 55

Забайкальский край — 55

Владимирская область — 53

Тверская область — 53

Республика Башкортостан — 53

Омская область — 52

Ленинградская область — 51

Республика Мордовия — 49

Тюменская область — 49

Республика Бурятия — 49

Липецкая область — 47

Тамбовская область — 46

Ярославская область — 45

Калужская область — 44

Смоленская область — 42

Камчатский край — 42

Рязанская область — 41

Республика Татарстан — 40

Кировская область — 40

Амурская область — 38

Орловская область — 37

Республика Марий Эл — 36

Республика Карелия — 35

Республика Адыгея — 35

Курганская область — 35

Республика Хакасия — 35

Сахалинская область — 35

Астраханская область — 32

Костромская область — 31

Республика Калмыкия — 30

Кемеровская область — 30

Республика Северная Осетия — 29

Республика Алтай — 28

Республика Ингушетия — 27

Магаданская область — 22

Вологодская область — 21

Удмуртская Республика — 20

Калининградская область — 17

Чеченская Республика — 9

Республика Крым — 8

Еврейская АО — 4.