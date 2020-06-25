В России за сутки коронавирусом заразилось 7113 человек, отмечено 92 летальных исхода

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло за сутки на 7113 человек, сообщает стопкоронавирус.рф. В настоящий момент общее число заболевших составляет 613 994 человека, из которых выздоровело 375 164. Зафиксировано ещё 92 летальных исхода. За всё время скончалось 8605 человек.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 885
Московская область — 467
Ханты-Мансийский АО — 319
Санкт-Петербург — 221
Нижегородская область — 217
Иркутская область — 209
Воронежская область — 196
Свердловская область — 192
Челябинская область — 174
Ямало-Ненецкий АО — 156
Красноярский край — 153
Республика Тыва — 140
Ростовская область — 124
Архангельская область — 117
Саратовская область — 110
Ульяновская область — 109
Новосибирская область — 102
Волгоградская область — 101
Приморский край — 84
Тульская область — 82
Карачаево-Черкесская Республика — 82
Ставропольский край — 79
Алтайский край — 78
Ивановская область — 77
Курская область — 74
Республика Дагестан — 73
Мурманская область — 72
Республика Саха (Якутия) — 72
Хабаровский край — 72
Кабардино-Балкарская Республика — 70
Пензенская область — 70
Белгородская область — 69
Брянская область — 69
Псковская область — 69
Республика Коми — 64
Новгородская область — 62
Чувашская Республика — 62
Оренбургская область — 62
Пермский край — 61
Краснодарский край — 59
Томская область — 59
Самарская область — 55
Забайкальский край — 55
Владимирская область — 53
Тверская область — 53
Республика Башкортостан — 53
Омская область — 52
Ленинградская область — 51
Республика Мордовия — 49
Тюменская область — 49
Республика Бурятия — 49
Липецкая область — 47
Тамбовская область — 46
Ярославская область — 45
Калужская область — 44
Смоленская область — 42
Камчатский край — 42
Рязанская область — 41
Республика Татарстан — 40
Кировская область — 40
Амурская область — 38
Орловская область — 37
Республика Марий Эл — 36
Республика Карелия — 35
Республика Адыгея — 35
Курганская область — 35
Республика Хакасия — 35
Сахалинская область — 35
Астраханская область — 32
Костромская область — 31
Республика Калмыкия — 30
Кемеровская область — 30
Республика Северная Осетия — 29
Республика Алтай — 28
Республика Ингушетия — 27
Магаданская область — 22
Вологодская область — 21
Удмуртская Республика — 20
Калининградская область — 17
Чеченская Республика — 9
Республика Крым — 8
Еврейская АО — 4.
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