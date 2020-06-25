Регбийный ЦСКА представил комплект новой формы на сезон-2020/2021

Регби-клуб ЦСКА представил новую игровую форму в день парада в честь 75-летия Великой Победы. Креативной особенностью нового образа «армейцев» стали карты исторических сражений Великой Отечественной войны, расположенные на обеих сторонах экипировки. Техническим партнёром команды выступила компания Patrick.
В начале 2020 года на попечительском совете президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин объявил, что предстоящий сезон клуб посвятит 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор армейцы успели презентовать коллекционный мяч, посвящённый юбилейной дате, разместить праздничные баннеры на улицах Москвы и Подмосковья, а также принять участие в нескольких акциях по поддержке ветеранов. Теперь же клуб представил новую игровую экипировку на сезон-2020/2021.
Домашний комплект формы выполнен в традиционных для ЦСКА красно-синих цветах. Гостевой же – полностью в чёрных тонах, что является данью уважения болельщикам армейского клуба. Эти цвета исторически ассоциируются с трибунами московской команды.
Изображённая на груди карта взятия Берлина символизирует Победу в Великой Отечественной войне. Карта героической обороны Москвы на спине подчёркивает неприступность столицы нашей Родины, в которой исторически базируется армейский клуб. «Отступать некуда, позади Москва» — именно эта фраза стала девизом дебютантов элитного дивизиона.
Экипировка изготовлена компанией Patrick из современных высококачественных материалов, выполненных по технологии Dri-fit. Это позволяет равномерно распределить влагу по всей регбийке, обеспечивая максимальный комфорт для спортсменов. А нанесение силиконовым прозрачным покрытием помогает повысить сопротивление скольжению, чтобы добиться лучшего сцепления формы с игровым снарядом.
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