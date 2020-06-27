Светлана Хоркина рассказала о любви к морю

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), девятикратная чемпионка мира (трижды — в абсолютном первенстве), тринадцатикратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина опубликовала в «Инстаграме» новые фотографии.
На этот раз прославленная спортсменка выложила морские фото, признавшись, что уже не представляет летнего отдых без поездки на море.
«Море. Я уже скоро! В юном возрасте всё лето (каникулы) мы проводили в пионерских лагерях. Купались в речке! А мечтала я о море. Став членом сборной команды СССР, появилась возможность проводить летние гимнастические сборы на море! И это было круто! И сегодня моё лето — это море!» — написала Хоркина.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» российской спортсменки.
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