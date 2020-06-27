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Светлана Хоркина рассказала о любви к морю

Светлана Хоркина рассказала о любви к морю
Другие / Прочие виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях (1996, 2000), девятикратная чемпионка мира (трижды — в абсолютном первенстве), тринадцатикратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина опубликовала в «Инстаграме» новые фотографии.

На этот раз прославленная спортсменка выложила морские фото, признавшись, что уже не представляет летнего отдых без поездки на море.

«Море. Я уже скоро! В юном возрасте всё лето (каникулы) мы проводили в пионерских лагерях. Купались в речке! А мечтала я о море. Став членом сборной команды СССР, появилась возможность проводить летние гимнастические сборы на море! И это было круто! И сегодня моё лето — это море!» — написала Хоркина.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» российской спортсменки.

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